Insbesondere die Lieferengpässe bei weltweit gefragten Chips und gestörte Lieferketten belasten die deutsche Automobilbranche und damit den wichtigsten Wirtschaftsfaktor Deutschlands. Für größeren Unmut sorgte dies unter Anlegern noch nicht, seit den aktuellen Jahreshochs bei 2.132 Punkten hat sich der Index in einer regulären Konsolidierung auf ein Niveau von 1.729 Punkten entfernt. Ein untergeordneter Abwärtstrend konnte bereits in der abgelaufenen Woche überwunden werden, allerdings steckt der Index derzeit um 1.900 Punkten fest. Wenn nicht bald wieder Anleger beherzt zugreifen, könnte sich sogar eine schwierige Seitwärtsphase hieraus ergeben. Insgesamt aber wird dem Automobilsektor weiterer Aufwind zugesprochen, wenn sich die Lage bei der Versorgung bald wieder entspannt.

Keine Trendwendesignale

Per saldo liegt bei dem DAX-Sektor Automobile Index ein klares Kaufsignal vor, allerdings mangelt es an entschlossenen Käufern. Theoretisch könnte der Index vom aktuellen Kursniveau aus weiter in Richtung 1.974 Punkte aufwärts tendieren, oberhalb der Hochs aus 2015 bei 2.051 Punkten wird sogar ein Test der aktuellen Rekordstände bei 2.132 Zählern favorisiert. Ein signifikanter Kursrutsch unter die Unterstützungszone bestehend aus dem EMA 50 bei 1.756 Punkten und der Horizontalunterstützung bei 1.800 Zählern könnte es ungemütlich werden, in diesem Szenario müssten Abschläge zurück auf 1.578 und darunter 1.498 Punkte zwingend einkalkuliert werden.