GML und FRAMOS bündeln ihre Kräfte, um Life-Ready AI for 3D Industrial Vision zu entwickeln

GrAI Matter Labs (GML), ein Pionier von gehirninspirierten Computerlösungen mit extrem niedriger Latenz, und FRAMOS, ein führender globaler Bildgebungsanbieter, werden sich auf der VISION 2021 vereinen, um Life-Ready AI for Industrial Vision Platforms zu entwickeln. Dieses Projekt basiert auf der industriellen Tiefenkamera D435e von FRAMOS und dem GrAI VIP (Vision Inference Processor) von GML und wurde gegründet, um die Entwicklung von Vision-Anwendungen in der Robotik, Automatisierung, IoT-verbundenen Fertigung und mehr voranzutreiben.

GML Live-Ready AI Conveyor belt sorting with FRAMOS D435e Industrial Depth Camera (Photo: Business Wire)

Die Life-Ready AI for Industrial Vision Platforms wird auf GMLs bahnbrechender Entwicklung von gehirninspirierten Computertechniken für verbesserte Effizienz aufbauen, die die modernste Stereo-Tiefensensortechnologie von FRAMOS für industrielle Umgebungen durch ihre D435e-Stereo-Tiefenkamera nutzt. Die Plattform bietet vollwertige Kameras mit Schutzart IP66 oder Module auf Platinenebene für die einfache und flexible Integration in Industriedesigns, sowohl mit M12-Ethernet- als auch mit M8-Stromanschlüssen, und ist mit KI-Verarbeitung mit extrem niedriger Latenz für Anwendungen wie Orientierung und Verfolgung für Roboter ausgestattet; Navigation autonomer Transportsysteme (AGVs); unter einigen der vielen Möglichkeiten.

GML und FRAMOS werden die Integration der Life-Ready AI-Plattform und der D435e Industrie-Tiefenkamera auf der Vision 2021 in Stuttgart präsentieren, die ab dem 5 Oktober an drei Tagen stattfindet.

„Wir sind stolz darauf, mit FRAMOS zusammenzuarbeiten, um die „Life-Ready AI“-Chips von GML, die hochmoderne, gehirninspirierte Computerarchitektur und die robuste D400e-Tiefenkameraserie von FRAMOS zu koppeln. Dies ermöglicht viele Arten neuer Anwendungen mit geringer Latenz in der industriellen Fertigung, die es uns ermöglichen, die KI-Verarbeitung näher an den Ort der Datengenerierung zu bringen. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es uns, das volle Potenzial der Endpunkt-KI auszuschöpfen und umsetzbare Einblicke in den Fertigungsbetrieb zu ermöglichen, um die Produktivität zu verbessern und die Kosten zu senken“, sagte Christian Verbrugge, GML Europe – Senior Director Business Development.