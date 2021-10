Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Klagen gegen Bundestagswahl & Facebook down – TE Wecker am 05. Oktober 2021 Klagen gegen Bundestagswahl. Heute sondieren in Berlin Union und Grüne – ein Gespräch mit Alexander Wendt. Kein Fleisch, kein Auto, keine Heizung: Weiterhin viel Wirbel um neue Klimavorschläge. Facebook, WhatsApp und Instagram down. Platzt …