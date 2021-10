ElectReon und Dan Bus Company präsentieren weltweit größte, kommerzielle, drahtlose Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge für eine Flotte von 200 öffentlichen Bussen

ElectReon (TASE: ELWS.TA), der führende Anbieter von drahtloser und In-Road- drahtloser Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge (EV), meldet die Unterzeichnung eines 5-Jahres-Vertrags mit dem israelischen Busunternehmen Dan Bus Company, der eine Erweiterung seines drahtlosen Ladenetzwerks für öffentliche Elektrobuslinien in Tel Aviv und der weiteren Umgebung vorsieht. Die Einrichtung des Netzwerks kostet 9,4 Mio. US-Dollar und ermöglicht das aktive Aufladen von 200 Elektrobussen an in Betrieb befindlichen City-Terminals (Busbahnhöfen) zwischen Busfahrten und während des Ein- und Aussteigens von Fahrgästen.

Dan Bus Company electric bus being charged using ElectReon wireless charging infrastructure at Tel Aviv university terminal. (Photo: Business Wire)

Diese Ladestrategie ermöglicht eine Verringerung der Kapazitäten von an Busbahnhöfen installierten Anschlüssen ans Stromnetz und reduziert Kapazität, Größe und Gewicht der Batterien von Elektrobussen der Dan Bus Company, was sich in kürzeren Ausfallzeiten von Flottenfahrzeugen und längere Einsatzzeiten bemerkbar macht. ElectReon stellt einen umfassenden Ladedienst an mehreren in Betrieb befindlichen Busbahnhöfen im Großraum Tel Aviv und im Südbezirk Israels bereit, für den Dan eine monatliche Gebühr für das komplette Ladedienstpaket für rund 200 Elektrobusse bezahlt. Dan entschied sich für das „Charging as a Service“ (CaaS)-Modell von ElectReon, bei dem ElectReon die Ladeinfrastruktur an den Busbahnhöfen finanziert und Betriebs- und Wartungsdienste für die gesamte Dauer des 5-Jahres-Vorhabens bereitstellt. Außerdem werden die Partner die Möglichkeit prüfen, das drahtlose Ladesystem von ElectReon für die übrige Flotte von Dan und Dans Highway-Projekt Netivei Ayalon zu installieren.

In der ersten Phase des Vorhabens installiert ElectReon sein drahtloses Ladesystem in 100 Bussen und im Hauptbusbahnhof Reading in Nord-Tel Aviv. Im Rahmen der zweiten Phase des Vorhabens, die innerhalb von zwei Jahren stattfindet, erfolgt dann eine Erweiterung der Ladeinfrastruktur auf andere Hautbusbahnhöfe in Tel Aviv und im Süden Israels. Letztlich wird ElectReon für insgesamt rund 200 Busse die Möglichkeit des drahtlosen Aufladens bereitstellen.