Neues Verwaltungsratsmitglied

Der Verwaltungsrat der Bucher Industries AG schlägt der Generalversammlung vom 12. April 2022 im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung Herrn Stefan Scheiber als neuen Verwaltungsrat zur Wahl vor.

Der Betriebswirt hat Jahrgang 1965, ist Schweizer Staatsangehöriger und verfügt über langjährige Erfahrung in der Industrie im internationalen Umfeld. Er ist seit über 30 Jahren bei Bühler Group tätig und arbeitete in verschiedenen Managementpositionen unter anderem in Afrika, Osteuropa und Deutschland. Seit 2016 ist Stefan Scheiber CEO von Bühler und seit 2018 auch Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens, das in fünfter Generation in Familienhand ist. Er ist ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der Kistler Gruppe sowie des Vorstandsausschusses von Swissmem.

Mit seiner Erfahrung in einem weltweit tätigen Unternehmen des Anlage- und Maschinenbaus wird Stefan Scheiber eine wertvolle Ergänzung im Verwaltungsrat von Bucher Industries sein.

