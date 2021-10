Aduro Clean Technologies wird beim bevorstehenden „Bitumen Industry Summit“ präsentieren

Sarnia, ON, 5. Oktober 2021 - Aduro Clean Technologies Inc. (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FWB: 9D50) (das „Unternehmen“ oder „Aduro Clean Technologies“), ein Entwickler patentierter wasserbasierter Technologien, um Kunststoffe chemisch zu recyceln und schwere Roh- und erneuerbare Öle in Ressourcen der neuen Ära und hochwertige Brennstoffe umzuwandeln, wird seinen neuartigen Ansatz zur Aufwertung von Bitumen und Schweröl beim Bitumen Industry Summit in London, Vereinigtes Königreich, am 6. Oktober um 12:20 Uhr BT, 7:20 Uhr EST, vorstellen.

CEO Ofer Vicus wird einen Vortrag mit dem Titel „Insights into Facilities Which Upgrade Bitumen“ halten, der die Hydrochemolytic Bitumen Upgrading (HBU) -Technologie des Unternehmens vorstellt. Herr Ofer wird erläutern, wie die HBU-Technologie, schwere Rohöle und Asphaltene in leichteres Öl aufwerten kann - mit verbesserten umweltrelevanten, finanziellen und technischen Ergebnissen im Vergleich zu traditionellen Technologien. Das Unternehmen freut sich darauf, durch diese und andere Initiativen mit globalen Industrieführern in Kontakt zu treten, die Kommerzialisierung voranzutreiben und seine Kundenbasis in Nordamerika und auf internationaler Ebene auszubauen.

Der Bitumen Industry Summit bringt wichtige Stakeholder der Bitumenindustrie zusammen, die die bedeutendsten Herausforderungen und Chancen der Industrie diskutieren. Teilnehmer haben die Möglichkeit, von ihren Peers zu lernen und mit ihnen in einer Reihe von Networking- und interaktiven Veranstaltungen in Verbindung zu treten. Die behandelten Themen umfassen Marktanalysen zu Angebot und Nachfrage, Verbesserung von Bitumenqualität, technologische Innovationen, Einsicht in Anlagen zur Aufwertung von Bitumen und vieles mehr.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Konferenz.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von schwerem Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie von erneuerbaren Ölen in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und zu relativ geringen Kosten arbeitet – ein bahnbrechender Ansatz, der Einsatzstoffe mit geringem Wert in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt. Mit finanzieller Unterstützung von Bioindustrial Innovation Canada hat das Unternehmen ein Vor-Pilotprojekt eines Reaktorsystems zur Aufwertung von Schweröl in leichteres Öl entwickelt. Weitere Informationen über Aduro Clean Technologies finden Sie auf der Website des Unternehmens unter adurocleantech.com.