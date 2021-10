Swiss Re schätzt eigene Schadenbelastung aus Hurrikan Ida auf 750 Mio. USD

Ad hoc Mitteilung gemäss Artikel 53 KR

Zürich, 5. Oktober 2021 - Swiss Re schätzte ihren vorläufigen Schadenaufwand aus Hurrikan Ida auf rund 750 Mio. USD[1]. Für die Industrie schätzte Swiss Re den versicherten Gesamtschaden zwischen 28-30 Mrd. USD[2].

Hurrikan Ida, der zweitstärkste jemals gemessene Hurrikan, der den US-Bundesstaat Louisiana traf, verursachte auch in den östlichen und mittelatlantischen Regionen der USA umfangreiche Wind- und Überschwemmungsschäden. Nach seinem Auftreffen auf das Festland am 29. August 2021 verursachte der Hurrikan der Kategorie 4 vor allem in Louisiana weitreichende Stromausfälle und schwere Infrastrukturschäden, bevor er in den nordöstlichen Regionen des Landes aussergewöhnliche Überschwemmungen und Sturmfluten auslöste.

Swiss Re aktualisierte zudem die geschätzten Schäden für die Überschwemmungen in Europa im Juli auf rund 520 Mio. USD[1]. Die Gruppe schätzte die versicherten Gesamtschäden der Industrie für dieses Ereignis auf insgesamt rund 12 Mrd. USD.

Diese vorläufigen Schätzungen unterliegen Unsicherheiten und müssen unter Umständen noch angepasst werden, da die Schadenmeldungen und -ermittlungen weiterhin laufen.