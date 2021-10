Beyond Meat nutzt falsche Hähnchen, um den Umsatz im Supermarkt anzukurbeln

Die Situation scheint sich nun umzukehren. Die Umsätze in der Gastronomie erholen sich, obwohl ein aktueller Bericht von Bloomberg darauf hindeutet, dass die Fastfood-Ketten von der Idee des künstlichen Fleisches Abstand nehmen. Die Umsätze im Einzelhandel sind dagegen rückläufig. Beyond Meat meldete zum zweiten Quartal einen Rückgang der Umsätze im US-Einzelhandel um 14,3 %.

Die Pandemie war ein zweischneidiges Schwert für den Fleischimitat-Hersteller Beyond Meat (WKN:A2N7XQ). Während die Umsätze im Einzelhandel stiegen, weil sich die Verbraucher mit Lebensmitteln eindeckten, brach der Umsatz in der Gastronomie schlagartig ein.

Das ist sicher ein schlechter Vergleich, wenn man bedenkt, dass die Einkäufe im Lebensmittelhandel letztes Jahr um diese Zeit stark angestiegen sind. Aber für echte Fleischunternehmen sieht es anders aus. Tyson Foods zum Beispiel meldete für den gleichen Zeitraum einen zweistelligen Anstieg des Umsatzes.

Diversifizierung des Fake-Fleisch-Portfolios

Beyond Meat ist vor allem für seine pflanzlichen „Rindfleisch“-Produkte bekannt, aber das Unternehmen hat auch an künstlichem Hühnerfleisch gearbeitet. Beyond Meat hat seine Beyond Chicken Tenders im Juli in rund 400 US-Restaurants eingeführt und bietet das Produkt jetzt auch in Lebensmittelgeschäften an.

Im Gegensatz zum Beyond Burger, der auf Erbsenprotein basiert, wird bei den fleischlosen Hähnchen Favabohnenprotein zusammen mit ein paar Dutzend anderen Zutaten verwendet, um den Geschmack und die Textur von echtem Hühnchen zu imitieren. Dies unterscheidet sich von den Hähnchenprodukten des Konkurrenten Impossible Foods, die Sojaprotein verwenden.

Die Hähnchen von Beyond Meat werden ab Oktober in den großen Läden erhältlich sein. Walmart, Jewel-Osco, NorCal, Harris Teeter, Giant Foods und ShopRite sind beim Start dabei, und Beyond Meat geht davon aus, dass im Laufe des Jahres weitere hinzukommen werden.

Ein Problem, das Beyond Meat und alle anderen Unternehmen mit gefälschtem Fleisch haben, ist die Preisgestaltung. Der Preis für Fleisch, das in Lebensmittelgeschäften verkauft wird, richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Wenn du eine Alternative zu Rinderhackfleisch verkaufst, die dreimal so teuer ist, ist das für viele Leute ein schwieriges Geschäft.