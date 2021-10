Cheaten war gestern - Alpha Esports Tech Inc. meldet Partnerschaft mit 'Esports Entertainment Group' Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 05.10.2021, 07:30 | | 60 0 | 0 05.10.2021, 07:30 |

DGAP-Media / 05.10.2021 / 07:30

Cheaten war gestern - Alpha Esports Tech Inc. meldet Partnerschaft mit "Esports Entertainment Group" Die Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ), die sich auf die aufstrebenden Märkte in den Bereichen Esports, mobiles Gaming, Commerce und Blockchain konzentriert, hat bekannt gegeben, dass es ein Partnerschaftsabkommen mit der kürzlich umfirmierten Tochtergesellschaft von "Esports Entertainment Group", "EEG Labs", unterzeichnet hat. "EEG Labs", zuvor unter dem Namen "Genji" bekannt, wird gemeinsam mit Alpha ein neues Computer-Vision-Technologiesystem entwickeln, das es der Online-Spiele-Plattform des Unternehmens, GamerzArena, ermöglicht, ein automatisiertes Scoring für beliebte Spiele wie "Call of Duty" oder "Fortnite" durchzuführen. Für ein faires Miteinander hatte das Unternehmen zuvor bereits eine neue Anti-Smurfing- und Anti-Betrugs-Technologie von "eDoxa" ins Spiel gebracht. Cheaten war also gestern, denn die beiden Unternehmen werden ein Technologiesystem für automatisiertes Scoring entwickeln, um über die Alpha-Onlinespiele-Plattform "GamerzArena" ein automatisiertes Scoring anbieten zu können. Diese neue Computer-Vision-Technologie vereinfacht das Scoring von Spielen und ermöglicht es Alpha, zahlreiche betrügerischen Aktivitäten, zum Beispiel das Fälschen von Spielergebnissen, zu erkennen. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Turnierergebnisse unmittelbar in den Ranglisten auf "GamerzArena" angezeigt werden. Die automatisierte Technologie wird es Nutzern ermöglichen, den Ergebnissen von Turnieren und Wettbewerben aufgrund der Konsistenz der Computer-Vision-Technologie im Bereich des Scorings mehr Vertrauen entgegenzubringen. "EEG Labs" wird seine Computer-Vision-Technologie auch einsetzen, um Daten aus weiteren Quellen und Wettbewerben zu extrahieren. "Die Partnerschaft mit EEG Labs Analytics bei der Entwicklung einer Computer-Vision-Technologie wird GamerzArena auf die nächste Ebene heben", sagte der interimistische CEO Matthew Schmidt und ergänzte: "Das automatisierte Scoring-System und die Anti-Betrugs-Software verleihen GamerzArena ein zusätzliches Maß an Vertrauen und Sicherheit, was uns dabei helfen wird, unsere Nutzerbasis weiter zu vergrößern." Seite 2 ► Seite 1 von 9 Mais jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Wertpapier

Mais





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer