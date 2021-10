DIC Asset AG erweitert Bestandsportfolio mit dem Ankauf von zwei Logistikimmobilien

Forward Deal für Neubau-Logistikimmobilie in der Region Hannover

Ankauf von vollvermietetem Multi-Tenant-Logistikensemble in Leipzig/Halle

Gesamtinvestitionskosten (GIK) zusammen in Höhe von ca. 54 Mio. Euro

Logistikanteil im Eigenbestand steigt (pro-forma) auf rund 5%

Frankfurt am Main, 5. Oktober 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat zum Ende des dritten Quartals den Ankauf von zwei Logistikimmobilien für den Eigenbestand (Commercial Portfolio) beurkundet. Dabei handelt es sich zum einen um eine Neubau-Logistikimmobilie in der Region Hannover mit geplanter Fertigstellung und Übergang Mitte 2023 und zum anderen um ein vollvermietetes Multi-Tenant-Logistikensemble in der Region Leipzig/Halle, für welches der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang bereits Ende September erfolgt ist. Pro-forma steigt der Anteil der Logistik-Immobilien am Marktwert des derzeitigen Eigenbestands durch die beiden Zukäufe auf rund 5%. Die DIC strebt zudem für beide Objekte eine Green-Building-Zertifizierung an.

"Mit den beiden Ankäufen in Hannover und Halle bauen wir wie angekündigt den Logistikanteil in unserem Eigenbestand weiter aus und setzen auf die Zukunft dieser Asset-Klasse. Im Bereich Logistik wollen wir mit unserem 360-Grad-Wertschöpfungsansatz stetig weiter wachsen und sind mit unseren Transaktionsteams dafür bestens aufgestellt", erläutert Johannes von Mutius, Vorstand Investments der DIC.



Mehr Detail zu den beiden Objekten:

In der Logistikregion Hannover wurde eine geplante Neubauimmobilie per Forward Deal für rund 26 Mio. Euro (Gesamtinvestitionskosten, GIK) erworben. Die Fertigstellung nach modernsten Ausstattungsstandards und mit einer angestrebten DGNB-Gold-Zertifizierung ist für Mitte 2023 geplant. Das Objekt mit einer vermietbaren Fläche von rund 15.400 qm zeichnet sich durch eine hohe Drittverwendungsfähigkeit zur Single- sowie Multi-Tenant-Nutzung aus. In Kombination mit kleinteiligen Gewerbeeinheiten für die Light-Industrial- oder Urban-Logistics-Nutzung verfügt sie über einen diversifizierten Flächenmix. Der Mikrostandort in der Nähe des Flughafens Hannover ist sehr gut erreichbar und auch an zentrale Verkehrsachsen angebunden.