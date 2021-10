PowerTap Hydrogen Capital: PowerTap startet eine strategische Überprüfung zur Erschließung des Shareholder-Values

DGAP-News: PowerTap Hydrogen Capital / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

PowerTap startet eine strategische Überprüfung zur Erschließung des Shareholder-Values



VANCOUVER, British Columbia und IRVINE, Kalifornien, 5. Oktober 2021. PowerTap Hydrogen Capital Corp (NEO: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("PowerTap" oder das "Unternehmen" oder "MOVE" ) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen Prozess zur Erkundung strategischer Wege zur Maximierung des Shareholder-Values einleiten wird. Das Unternehmen und externe Berater werden eine breite Palette von Optionen erwägen, darunter den Erhalt strategischer Investitionen, internationale Joint Ventures, strategische Fusionen und die Börseneinführung seiner hundertprozentigen PowerTap Hydrogen Fueling Corp. durch eine Fusion mit einer in den USA ansässigen Special Purpose Acquisition Corp. (SPAC, zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft) Raghu Kilambi, CEO von PowerTap, bemerkte: "Angesichts verschiedener Anfragen, die wir in den letzten Monaten von potenziellen strategischen Partnern weltweit und mehreren in den USA notierten SPACs erhalten haben, entschieden wir, dass es vernünftig ist, zur Maximierung des Shareholder-Values Finanzberater zu engagieren und einen formellen Prozess durchzuführen. Unsere Finanzberater kennen sich mit sauberer Energie und Wasserstoff bestens aus und sind begeistert vom Potenzial der weltweiten Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur. Die Wasserstoffindustrie hat in den letzten 18 Monaten weltweites Interesse geweckt und unsere einzigartige, patentierte PowerTap-Technologie zur Wasserstofferzeugung vor Ort ist gut positioniert, um eine wichtige Rolle beim Aufbau der weltweit benötigten Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur zu spielen, die für den Bau des Wasserstoff-Highways erforderlich ist." Seite 2 ► Seite 1 von 3



