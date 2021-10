NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT.

Borussia Dortmund schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA ("Borussia Dortmund" bzw. "Gesellschaft") hat die am 16. September 2021 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und vollständig platziert. Insgesamt wurden 18.396.220 neue Aktien im Bezugsverhältnis von 5:1 zum Bezugspreis von EUR 4,70 angeboten. 91,6 % aller Bezugsrechte wurden ausgeübt. Die neuen Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, wurden heute an eine kleine Gruppe von Investoren, einschließlich der Verpflichtungsaktionäre, zugeteilt.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Eintragung in das Handelsregister, welche kurzfristig beantragt werden wird. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 7. Oktober 2021 zum Handel zugelassen und voraussichtlich am 8. Oktober 2021 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Dortmund, den 05. Oktober 2021

Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

