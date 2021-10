Noch Anfang 2020 notierte der US-Ölpreis bei gerade einmal 8,35 US-Dollar, nur wenig später schoss der Energieträger in den Bereich von 45,00 US-Dollar aufwärts, Ende des Jahres kam es sogar zu einem Kursstand von grob 52,00 US-Dollar. In diesem Jahr ging es weiter steil aufwärts bis in den Bereich der Hochs aus Anfang 2019 bei 77,13 US-Dollar. Nach einem zwischengeschalteten Pullback zurück in den Bereich des EMA 200 kehrte WTI an seine aktuellen Jahreshochs zurück und konnte diese sogar leicht überbieten. Ein Blick auf den Verlauf seit Anfang 2019 auf den Kursverlauf offenbart dabei sogar eine große inverse SKS-Formation, die auf mittel- bis langfristiger Sicht weitere Zugewinne vermuten lässt.

Großer Energiehunger

Die Weltwirtschaft brummt und Energiealternativen sind weiterhin rar. Entsprechend konnten fossile Energieträger deutlich zulegen, der Ölpreis versucht sich derzeit an der Hürde von 77,13 US-Dollar. Bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs darüber könnten rasch die Verlaufshochs aus Ende 2018 bei 89,08 US-Dollar in den Fokus rücken, darüber die runde Kursmarke von 100,00 US-Dollar. Hierauf würde sich ein Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DV6BWJ klar auszahlen, es winkt eine Renditechance von 155 Prozent. Rücksetzer unter 68,00 US-Dollar könnten allerdings Hinweise auf einen erneuten Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei der Zeit 63,65 US-Dollar liefern.