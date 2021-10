Top-5-Performer Die fünf besten Japan-Fonds Gastautor: Helge Rehbein | 05.10.2021, 08:09 | | 41 0 | 0 05.10.2021, 08:09 | Welche Japan-Fonds haben in den vergangenen fünf Jahren die höchste Rendite erzielt? Wir haben nachgeschaut. Welche Japan-Fonds haben in den vergangenen fünf Jahren die höchste Rendite erzielt? Wir haben nachgeschaut. In den vergangenen Jahren war das Interesse der Investoren am japanischen Aktienmarkt eher gering. Im bisherigen Jahresverlauf haben sich die Kurse an der Tokioter Börse aber positiv entwickelt. Wir stellen die fünf renditestärksten Japan-Fonds der vergangenen fünf Jahre vor. Mehr dazu erfahren Sie auf derfonds.

