Trotz wackeliger Börsen hat die Royal Dutch Shell Aktie ihr jüngstes charttechnisches Kaufsignal eindrucksvoll bestätigt. Mittlerweile hat sich die Rohstoffaktie spürbar von der wichtigen überwundenen Widerstandszone bei 1.541/1.556 GBX nach oben absetzen können. Der Aktienkurs von Royal Dutch Shell orientiert sich aktuell am steigenden oberen Bollinger-Band, in der Spitze wurde gestern bei 1.691 GBX an der London Stock Exchange ...