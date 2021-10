NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon angesichts des Kapitalmarkttages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die vorab bekannt gegebenen Ziele für das Geschäftsjahr 2021/22 lägen über den Markterwartungen, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Verglichen mit seinen Schätzungen seien sie am oberen Ende der Spanne. Da der Chipkonzern bei den Zielen normalerweise vorsichtig agiere, könnten diese im Verlauf noch erhöht werden./tih/la

