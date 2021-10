Blender Bites freut sich, eine Rekordproduktion im September bekannt zu geben

Vancouver (British Columbia), 5. Oktober 2021. Blender Bites Ltd. (CSE: BITE, FWB: JL4, WKN: A3C3Y2) („Blender Bites“, „Blender“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung einer Reihe von tiefgekühlten, biologischen vorportionierten Smoothie-Pucks auf pflanzlicher Basis beschäftigt, meldet eine Rekordproduktion von 45.888 Packungen seiner Smoothie-Pucks im September sowie die Einführung seines Produkts in mehr als 800 Läden in ganz Kanada.

Blender Bites ist ein in Vancouver in Kanada ansässiges Unternehmen für Verbrauchsgüter, das 2017 gegründet wurde, um Verbrauchern eine 100 % biologische, gentechnikfreie, funktionale und bequeme Lösung für ihre tägliche Smoothie-Routine anzubieten. Das Unternehmen ist das erste, das auf dem kanadischen Markt einen vorportionierten Smoothie-Puck herstellt und somit Pionierarbeit in der Kategorie „einfacher Smoothie“ in Einzelhandelsläden leistet, während es gleichzeitig funktionale Zutaten für eine Vielzahl anderer Lebensmittelanwendungen bietet. Das Unternehmen ist bestrebt, vom Weltmarkt für Smoothies im Wert von 20,3 Milliarden $[i] sowie vom noch größeren Markt für funktionale Getränke[ii] zu profitieren.

Im vergangenen Quartal, das am 30. September endete (der „Berichtszeitraum“), hat Blender Bites neue Produktionsausrüstungen in sein Herstellungsverfahren integriert, um die historische Produktionskapazität zu optimieren und sich auf die Umsetzung eines raschen Expansionsplans vorzubereiten. Das Unternehmen verzeichnete infolgedessen im September eine Produktionssteigerung von 2.888 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres und konnte sein Produkt erstmals in mehr als 800 Einzelhandelsläden in ganz Kanada platzieren. Blender Bites ist nun landesweit in zahlreichen führenden Lebensmittelketten Kanadas erhältlich, einschließlich Whole Foods Market, Sobeys, Safeway, Save on Foods, Thrifty Foods, Foodland, IGA, Choices Markets, Buy Low und Fresh St. Market. Dies stellt eine bedeutende Präsenz im kanadischen Einzelhandel dar - eine Grundlage, von der aus das Unternehmen weiter expandieren wird.