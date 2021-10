Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Klageschrift Montagabend beim zuständigen Landgericht Kassel eingereicht- Wintershall Dea hatte zuvor abgelehnt, sich zur Einhaltung eines CO2-Budgetsauf Basis der Pariser Klimaziele zu verpflichten- Öl- und Gaskonzern plant im Gegenteil eine drastische Ausweitung seinerErdgas- und Erdölproduktion und damit seiner CO2-EmissionenDie Geschäftsführenden der Deutschen Umwelthilfe (DUH) haben Klimaklage gegenden Kasseler Konzern Wintershall Dea eingereicht. Es ist der dritte von der DUHangestrengte Prozess gegen ein deutsches Unternehmen auf Basis des Klimaurteilsdes Bundesverfassungsgerichts und der erste gegen einen Energie-Riesen.Wintershall Dea ist nach eigenen Angaben der "führende unabhängige Öl- undGaskonzern Europas" und fördert sowohl in Deutschland als auch im Ausland ingroßem Umfang Erdöl und fossiles Erdgas. Er ist damit für Emissionen von 80Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verantwortlich - mehr als beispielsweise dasgesamte Industrieland Österreich. Vor der Einreichung der Klage beim LandgerichtKassel hatten die Umweltschützer dem Konzern eine Frist gesetzt. Innerhalb derersollte Wintershall Dea sich zur Einhaltung eines Paris-kompatiblen CO2-Budgetsverpflichten und in Einklang damit spätestens ab 2026 keine neue Erdöl- bzw.Erdgas-Förderung mehr beginnen. Das Unternehmen lehnte das jedoch ab.Klägerinnen und Kläger in dem Zivilprozess sind die Geschäftsführenden der DUHBarbara Metz, Sascha Müller-Kraenner und Jürgen Resch.Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der DUH: " Wintershall Dea ist einfossiler Riese. Mit seinen jährlichen Treibhausgas-Emissionen von rund 80Millionen Tonnen feuert der Konzern die Klimakrise an. Es ist überfällig, dasssich Konzerne mit solch schmutzigen Geschäftsmodellen der Realität derKlimakrise stellen: Wir brauchen verbindliche Reduktionspfade, mit denen dieKlimaziele von Paris eingehalten werden können. Mit seiner Erdöl- undErdgasförderung steht Wintershall Dea dagegen für eine Wirtschaftsweise, dienicht fortgesetzt werden darf, wenn wir die Grundrechte von jungen Menschen undkünftigen Generationen schützen möchten. Der Konzern betreibt nicht nur Erdöl-und Erdgasprojekte weltweit, sondern ist auch an der Ostsee-Pipeline Nord Stream2, dem größten fossilen Projekt Europas, finanziell beteiligt. Wir fordern denKonzern dazu auf, sich aus diesem Geschäft zurückzuziehen, einen Ausstieg ausseiner Erdöl- und Erdgas-Förderung gemäß der Pariser Klimaziele einzuleiten undspätestens ab 2026 keine neue Erdöl- und Erdgas-Förderung mehr zu beginnen. "In einem Anspruchsschreiben hatten die Geschäftsführenden der DUH am 2.September 2021 Wintershall Dea aufgefordert, sich zu ausreichendem Klimaschutz