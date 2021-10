Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BARCLAYS stuft FMC FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Aktien des Dialysespezialisten FMC auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie zu …