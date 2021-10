Öffentliche Warnplattform von Everbridge erfolgreich in Australien in Betrieb genommen; offizieller Start des hochmodernen nationalen Bevölkerungswarnsystems der australischen Regierung

04.10.21 Australia Successfully Goes Live With Everbridge Public Warning Platform Countrywide, Representing Official Launch of the Australian Government’s Next-Generation National Population Alerting System Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

30.09.21 Everbridge to Showcase Latest Innovations in Countrywide Public Warning, AI for Public Safety, and Emergency Response at European Emergency Number Association (EENA) Conference 2021 Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

29.09.21 Highlighting a Re-Opening of Major Sporting Events, the Boston Athletic Association Deploys Everbridge for the 125th Running of the Boston Marathon Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

28.09.21 Everbridge meldet neuen Auftrag für sein öffentliches Warnsystem zur landesweiten Alarmierung in einem der bevölkerungsreichsten Länder der Europäischen Union Business Wire (dt.) | Weitere Nachrichten

28.09.21 Everbridge Announces New Public Warning Win to Provide Countrywide Alerting for One of The European Union’s Most Populous Countries Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

28.09.21 Takeda, dentsu und Finastra mit Best in Enterprise ResilienceTM Auszeichnung im Rahmen des globalen Critical Event Management (CEM) Certification-Programms von Everbridge geehrt Business Wire (dt.) | Weitere Nachrichten

27.09.21 Takeda, dentsu and Finastra Awarded Designation as Best in Enterprise ResilienceTM Leaders as Part of Everbridge’s Global Critical Event Management (CEM) Certification Program Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

20.09.21 Everbridge Chief Executive Officer David Meredith Wins 2021 Globee CEO World Award as a Top Visionary Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten

13.09.21 Everbridge to Showcase Latest Innovations in Critical Event Management (CEM), Operational Resilience, and Public Warning at International Security Expo 2021 in London Business Wire (engl.) | Weitere Nachrichten