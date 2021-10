In der nervösen Börsenlage haben es Papiere wie die Lufthansa Aktie mit ihrem „COVID-19-Rucksack” aktuell schwer. Und so platzte zuletzt die Hoffnung auf eine Trendwende nach oben, die ein auf den ersten Blick gut aussehender Erholungsversuch der Lufthansa Aktie mit einem Anstieg vom Jahrestief 2021 bei 5,567 Euro auf 6,637 Euro aufkommen ließ. An der hier liegenden Widerstandszone prallte Lufthansas Aktienkurs nach unten ab. ...