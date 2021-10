Vorberatungen von CDU und CSU vor Gespräch mit den Grünen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von CDU und CSU sind vor dem von 11.00 Uhr an geplanten Sondierungsgespräch mit den Grünen zu Vorberatungen zusammengekommen. CDU-Chef Armin Laschet, der CSU-Vorsitzende Markus Söder und weitere Mitglieder der Sondierungsteams beider Parteien äußerten sich am Dienstag bei ihrem Eintreffen am Ort der Sondierungen, dem Euref-Campus in Berlin, nicht inhaltlich zu den Beratungen - es war Stillschweigen vereinbart worden. Die Grünen wollten sich später ebenfalls zu Vorbesprechungen treffen.

Die Wahl des Tagungsortes sollte vor dem Hintergrund von Laschets Ankündigung - er bietet eine "Zukunftskoalition" an - auch ein Signal an die beiden möglichen Regierungspartner sein. Der Campus wirbt für sich als "Zukunftsort", auf dem 5000 Menschen zu den Themen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit forschen und arbeiten./bk/wpe/DP/mis