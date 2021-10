Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf die BMW-Aktie können Anleger in den nächsten Monaten auch bei einem stagnierenden oder fallenden Aktienkurs zu positiven Renditen gelangen.

Wegen der Prognoseerhöhung bekräftigte die Mehrheit der Experten mit Kurszielen von bis zu 120 Euro (Bernstein Research und Warburg Research) ihre Kauf- oder Halteempfehlungen für die BMW-Aktie. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass sich die BMW-Aktie in den nächsten Monaten nach den guten Unternehmensnachrichten halbwegs stabil entwickeln wird, könnte eine Investition in Bonus- und Discount-Zertifikate interessant sein, die auch bei einem stagnierenden oder nachgebenden Aktienkurs positive Renditen abwerfen können.

In den vergangenen Wochen konnte sich die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) nach ihrem kurzfristigen Kursrutsch vom 20.9.21 auf bis zu 76,55 Euro wieder deutlich nach oben hin absetzen. Am 30.9.21 erreichte die Aktie bei 84,90 Euro ein Tageshoch. Die allgemein steigende Verunsicherung beförderte den Aktienkurs allerdings trotz steigender Verkaufszahlen in den USA und der Anhebung der Jahresprognose wieder auf sein aktuelles Niveau im Bereich von 83 Euro.

Bonus-Zertifikat mit 16% Chance und 18% Sicherheitspuffer

Das BNP-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000PH42713) auf die BMW-Aktie mit Barriere bei 68 Euro, Bonuslevel und Cap bei 90 Euro, BV 1, Bewertungstag 16.9.22, wurde beim Aktienkurs von 82,90 Euro mit 77,62 – 77,65 Euro gehandelt. Verbleibt die BMW-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 68 Euro, dann wird das Zertifikat am 22.9.22 mit dem Höchstbetrag von 90 Euro zurückbezahlt.

Da das Zertifikat derzeit mit 77,65 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in 11 Monaten einen Bruttoertrag von 15,90 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 17,97 Prozent auf 68 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird das Zertifikat mit dem am 16.9.22 ermittelten Schlusskurs der BMW-Aktie zurückbezahlt.

Discount-Zertifikat mit 9% Chance und 17% Discount

Das DZ Bank-Discount-Zertifikat auf die BMW-Aktie (ISIN: DE000DV1U296), BV 1, Bewertungstag 16.9.22, mit Cap bei 75 Euro wurde beim Aktienkurs von 82,90 Euro mit 68,81 – 68,82 Euro gehandelt. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 16,98 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

Notiert die BMW-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 75 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 75 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht dieses Zertifikat in 11 Monaten einen Bruttoertrag von 8,97 Prozent, wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Notiert die BMW-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 75 Euro, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von BMW-Aktien oder von Anlageprodukten auf BMW-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.