Acht weitere Private-Equity-Dachfonds der RWB zahlen bis zu 40 Prozent an Anleger aus (FOTO)

Oberhaching (ots) - Tausende Anlegerinnen und Anleger erhalten im Dezember Auszahlungen aus acht weiteren Private-Equity-Dachfonds der RWB. Der RWB Direct Return I etwa zahlt im ersten Jahr seiner Auszahlungsphase plangemäß aus. Anleger des RWB India III hingegen erhalten in ihrer vierten Auszahlung 40 Prozent auf einen Schlag. Insgesamt erhöht sich die Zahl der in 2021 getätigten Auszahlungen auf 18.



Die folgenden Dachfonds zahlen im Dezember 2021 aus: