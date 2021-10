Sky Deutschland und DAZN schließen Gastro-Kooperation / Unterföhring (ots) -



- Künftig können Gastronomen als Sky-Kunden das Live-Sport-Angebot von DAZN bequem über Sky buchen

- Besucher der Sky Sportsbars können so neben dem Sportangebot von Sky, unter anderem mit allen Bundesliga-Spielen am Samstag und der kompletten 2. Bundesliga, zusätzlich über DAZN auch die DAZN-Inhalte, also alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag sowie nahezu die komplette UEFA Champions League, an einem Ort live genießen

- Gastro-Kunden erhalten Zugang zu den Live-Sport-Inhalten von DAZN über die DAZN TV-Box und auf Sky Q zusätzlich über zwei lineare DAZN-Kanäle (DAZN1 und DAZN2) in HD-Qualität via Satellit.



Unterföhring, 5. Oktober 2021 - Gute Nachrichten für die Gastronomie in Deutschland: Sky Deutschland und DAZN starten eine Kooperation für den Außer-Haus-Markt. Künftig wird es Gastronomen möglich sein, das Live-Sport-Angebot von DAZN bequem aus einer Hand über Sky zu buchen. Damit können Gastro-Kunden und ihre Gäste mit einem Sky und einem DAZN Vertrag unter anderem die komplette Bundesliga, 2. Bundesliga und alle Spiele der UEFA Champions League live in den Sky Sportsbars genießen.