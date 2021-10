DGAP-News LeadsRx, Inc: SmartechResults und LeadsRx lancieren Privacy Studio Software für IT-Teams, damit diese einen eigenen Data Clean Room aufsetzen können Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 05.10.2021, 10:00 | | 22 0 | 0 05.10.2021, 10:00 | DGAP-News: LeadsRx, Inc / Schlagwort(e): Sonstiges

LeadsRx, Inc: SmartechResults und LeadsRx lancieren Privacy Studio Software für IT-Teams, damit diese einen eigenen Data Clean Room aufsetzen können



05.10.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SmartechResults und LeadsRx lancieren Privacy Studio Software für IT-Teams, damit diese einen eigenen Data Clean Room aufsetzen können



Product Announcements

BASEL, SWITZERLAND / ACCESSWIRE / October 5, 2021 / Marketing analytics Firma SmartechResults GmbH, exklusiver Reseller von LeadsRx in Europa, bietet ab heute für grosse Kundenunternehmen ein sogenanntes "Privacy Studio" an. Das ist eine Privacy-first Analytics Plattform um Marketing Performance analysieren zu können. Das LeadsRx Privacy Studio(TM) ist ein eigentlichen Data Clean Room (DCR) für IT-Teams, welcher die anonymisierten und First-Party Daten liefert um darauf dann Analytics Software einsetzen zu können. Die Architektur erlaubt es IT die Data Governance einerseits exakt im Einklang mit der Datenschutzpolitik des Unternehmens zu bringen, und andererseits gleichzeitig uneingeschränkten Zugang für Analyse durch die SaaS-Applikationen zu gewähren. DCR's werden benötigt, um Kundenprivatsphäre zu garantieren und damit Unternehmen weltweit GDPR-, CCPA-, HIPAA-Konformität zu ermöglichen. Kundenvertrauen ist die wesentlichste Voraussetzung für Unternehmen die Kundenverhalten beobachten wollen, z.B. wie Interessenten auf eine Webseite gelangen, Inhalte anschauen oder Produkte und Services kaufen. Zwar können solchen Daten grundsätzlich anonymisiert werden. Da jedoch Marketing oft spezifische Identitäten mit diesen Daten assozieren muss, um Resultate validieren zu können, entsteht ein Datensicherheitsrisiko, wenn die Daten auf Anbieterplattformen abgelegt werden, die meistens nicht eins zu eins mit der stringenten Data Governance Policy des Kundenunternehmens übereinstimmen. Seite 2 ► Seite 1 von 3





