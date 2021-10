Beteiligungsgesellschaft EMERAM: Portfoliounternehmen Officium mit nächster Übernahme im Markt für Messdienstleistungen

Exakta Wärme- und Wasserzähler Service GmbH erworben

Officium steigert Zahl der Nutzeinheiten um mehr als 10 Prozent

Stärkung der Marktposition in Sachsen

Dritter Zukauf innerhalb weniger Wochen

Buy & Build Strategie wird vorangetrieben

München, 5. Oktober 2021 - Die Officium GmbH, ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft EMERAM, hat die Exakta Wärme- und Wasserzähler Service GmbH erworben und setzt so ihre Expansion fort. Mit diesem erneuten Wachstumsschritt baut Officium seine Marktposition als ein führender unabhängiger Mess- und Energiedienstleister für die Erfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme für die Wohnungswirtschaft weiter aus. Bereits im August hatte Officium die Messdienstleister Systeme & Service Abrechnungsgesellschaft mbH sowie Delta-t Messdienst Fischer und Nagel GmbH übernommen.

Mit der Exakta Wärme- und Wasserzähler Service GmbH und ihren drei Standorten in Oberlungwitz, Burg und Riesa stärkt Officium seine Marktposition in Sachsen. Die Zahl der verwalteten Nutzeinheiten steigt um mehr als 10 Prozent. Im Rahmen der Nachfolgeregelung wird das bisherige Management die Übernahme begleiten. Officium ist bislang vor allem in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (beispielsweise Düsseldorf und Duisburg), Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt (Dessau-Roßlau) und Sachsen (Dresden und Chemnitz) sowie in Unterfranken vertreten.

Dr. Alexis Tran-Viet, Partner bei EMERAM Capital Partners, erläutert: "Mit Officium schaffen wir einen führenden unabhängigen Mess- und Energiedienstleister. Als Business Development Partner unterstützen wir unsere Portfoliounternehmen umfassend. Übernahmen sowie neue digitale Dienstleistungen sind die entscheidenden Wachstumshebel. Mit der hohen Service- und Kundenorientierung sowie ihren Standorten stellt die Exakta Wärme- und Wasserzähler Service GmbH eine ideale Ergänzung für Officium dar."