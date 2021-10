Capital Markets Day 2021 - STEMMER IMAGING konkretisiert Fahrplan bis 2024 und hebt Mittelfrist-Guidance an

- STEMMER IMAGING zieht positive Bilanz zu 2019 kommunizierten Mittelfristzielen

- Mittelfristziele präzisiert: Umsatzwachstum auf EUR 200 Mio. bis 2024 angestrebt und Anhebung der durchschnittlichen EBITDA-Marge auf 12 - 14 % im Mittelfristzeitraum

- Maßnahmenpaket zur stärkeren Segmentierung und Fokussierung auf das Distribution sowie Solution Business

- Höhere Bedeutung von Nachhaltigkeitsthemen

- Uwe Kemm in seiner Vorstandsrolle als COO bis Ende Mai 2026 bestätigt

Puchheim, 05. Oktober 2021 - Die im Prime Standard der Frankfurter Börse notierte STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) veranstaltet heute ihren Capital Markets Day.

Das Unternehmen wird vor Analysten und Investoren ein Update zu seinen Mittelfristzielen für die nächsten Jahre geben und diese deutlich konkretisieren. Ausgehend von den 2019 beim vergangenen Capital Markets Day angegebenen Umsatz- und Profitabilitätszielen mit einem drei bis fünf Jahreshorizont strebt das Unternehmen nunmehr an, das Umsatzziel von EUR 200 Mio. im Jahr 2024 zu erreichen und hat zudem die Ergebnisbandbreite von 10 - 12 % auf nunmehr durchschnittlich 12 - 14 % im Mittelfristzeitraum erhöht.

In seiner Präsentation geht das Management auf die konkreten Umsetzungspläne ein, die bestehende Präsenz von STEMMER IMAGING in attraktiven Wachstumsmärkten in den nächsten Jahren weiter auszubauen.

Auf Basis der erzielten Erfolge in industriellen und nicht-industriellen Endmärkten sieht sich das Unternehmen gut aufgestellt, um von den zunehmenden Investitionen in Bildverarbeitungstechnologie für die industrielle Automatisierung zu profitieren. Beispiele hierfür sind Elektomobilitätslösungen und neue Anwendungen in den Bereichen im Sports & Entertainment auf Basis sich stark entwickelnder innovativer Digitalangebote, sowie die sich verändernden Anforderungen der Lieferketten in Bezug auf Nachhaltigkeit. Das Unternehmen zielt darauf ab, durch die Schärfung seines Leistungsportfolios diese Wachstumschancen für sich zu nutzen und konzentriert sich hierbei auf die beiden Bereiche Distribution und Solution Business.