Biofrontera: Die entscheidende Phase steht an

Mit einem starken Umsatzwachstum in den USA im September deutet sich bei der Biofrontera AG laut SMC-Research eine Dynamisierung der Erlösentwicklung an. Das sollte aus Sicht von SMC-Analyst Holger Steffen auch beim anstehenden IPO der US-Tochter helfen, für das nun die entscheidende Phase anstehe.

Mit dem starken Umsatzwachstum in den USA im September deute die Biofrontera AG nach Darstellung von SMC-Research das Wachstumspotenzial an, das mit der laufenden Intensivierung des Vertriebs bei einer weiteren Normalisierung der Coronalage gehoben werden könnte. Die Gesamterlöse im dritten Quartal haben zwar laut der Analysten etwas unter ihren Erwartungen gelegen, was aber vor allem auf die geringe Dynamik in Deutschland und das niedrige Wachstum in den USA im August zurückzuführen sei. Mit der ab September anziehenden Dynamik könnte nun eine Aufholjagd gestartet sein, so dass die Jahresprognose der Analysten mit einem Umsatz von 30,5 Mio. Euro zwar ambitioniert, aber noch erreichbar erscheine. Das Unternehmen müsste dafür den Umsatz im vierten Quartal um rd. 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern, nach einem Zuwachs von rd. 15 Prozent im dritten Quartal (aber einer Steigerungsrate von 33,5 Prozent im September), so das Researchhaus.