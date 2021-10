Greenlane weitet Präsenz aus und expandiert in europäischen Märkte (FOTO)

Amsterdam (ots) - Fusion mit KushCo macht das Unternehmen führend im Bereich von

Cannabis Accessoires mit eigenem House of Brands



Greenlane führt ein starkes Führungsteam ein und ernennt drei neue Direktoren.

Das neue Unternehmen positioniert sich, um den Kunden in der gesamten

Cannabis-Lieferkette mit erstklassigen Eigenmarken und exklusiven Angeboten von

Drittanbietern einen zusätzlichen Mehrwert zu bieten. Diese Ausrichtung

beschleunigt Brancheninnovationen, führt zu wertsteigernden Übernahmen und

unterstützt ein robustes organisches Wachstum.



Greenlane Holdings, Inc. ("Greenlane" oder "das Unternehmen") (Nasdaq: GNLN) und

KushCo Holdings, Inc. ("KushCo") (OTCQX: KSHB) gaben am 1. September den

Abschluss ihrer zuvor angekündigten Fusion ("die Transaktion") bekannt. Das

fusionierte Unternehmen, das unter dem Namen Greenlane firmiert, bringt zwei der

bahnbrechenden Unternehmen für Cannabis Accessoires und -Dienstleistungen mit

einer mehr als 26-jährigen Betriebsgeschichte zusammen und schafft damit eine

unbestrittenen Marktführerschaft in der Cannabisbranche.







Stolz. Unseren gemeinsamen Teams möchte ich für ihre harte Arbeit in den letzten

Monaten danken. Ich bin zuversichtlicher denn je, dass wir in der Lage sein

werden, das führende Cannabisunternehmen der Branche aufzubauen. Wir werden

unsere Größe, unseren Umfang, unsere Strategie und unsere Talente nutzen, um die

bedeutenden Wachstumschancen, die vor uns liegen, zu ergreifen. Die erheblichen

Fortschritte, die beide Unternehmen in unserer gemeinsamen 26-jährigen

Geschichte gemacht haben, positionieren uns an der Spitze einer sich schnell

entwickelnden Branche", sagte Nick Kovacevich, Chief Executive Officer von

Greenlane.



Auch Michael Ouwendijk, verantwortlicher Sales & Marketing Director Europa bei

Greenlane, zeigt sich zuversichtlich: "Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam

weiterhin Innovationen vorantreiben und das führende Unternehmen im Bereich

Cannabis Accessoires aufbauen werden. Wir sind sehr gut positioniert, um sowohl

unseren Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten als auch unseren

B2B-Partnern stets als zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen."



Greenlane geht davon aus, dass die Transaktion eine Reihe wichtiger

strategischer Synergien und finanzieller Vorteile mit sich bringen wird, die

eine größere Reichweite und ein schnelleres Wachstum ermöglichen:



- Es entsteht das führende Unternehmen im Bereich der Cannabis Accessoires, das

den Kunden über die gesamte Lieferkette hinweg einen Mehrwert liefert:

Greenlane bedient eine erstklassige Gruppe von Kunden, darunter viele der Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Den erfolgreichen Abschluss unserer Fusion bekannt zu geben erfüllt mich mitStolz. Unseren gemeinsamen Teams möchte ich für ihre harte Arbeit in den letztenMonaten danken. Ich bin zuversichtlicher denn je, dass wir in der Lage seinwerden, das führende Cannabisunternehmen der Branche aufzubauen. Wir werdenunsere Größe, unseren Umfang, unsere Strategie und unsere Talente nutzen, um diebedeutenden Wachstumschancen, die vor uns liegen, zu ergreifen. Die erheblichenFortschritte, die beide Unternehmen in unserer gemeinsamen 26-jährigenGeschichte gemacht haben, positionieren uns an der Spitze einer sich schnellentwickelnden Branche", sagte Nick Kovacevich, Chief Executive Officer vonGreenlane.Auch Michael Ouwendijk, verantwortlicher Sales & Marketing Director Europa beiGreenlane, zeigt sich zuversichtlich: "Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsamweiterhin Innovationen vorantreiben und das führende Unternehmen im BereichCannabis Accessoires aufbauen werden. Wir sind sehr gut positioniert, um sowohlunseren Kunden einen außergewöhnlichen Service zu bieten als auch unserenB2B-Partnern stets als zuverlässiger Partner zur Seite zu stehen."Greenlane geht davon aus, dass die Transaktion eine Reihe wichtigerstrategischer Synergien und finanzieller Vorteile mit sich bringen wird, dieeine größere Reichweite und ein schnelleres Wachstum ermöglichen:- Es entsteht das führende Unternehmen im Bereich der Cannabis Accessoires, dasden Kunden über die gesamte Lieferkette hinweg einen Mehrwert liefert:Greenlane bedient eine erstklassige Gruppe von Kunden, darunter viele der