Berlin (ots) - Die Sanity Group, ein Berliner Health- undLife-Science-Unternehmen mit Fokus auf Naturwirkstoffe und Cannabinoide, und eininternationales Team aus Wissenschaftler:innen entwickeln ab sofort gemeinsamFertigarzneimittel zur Behandlung neuropsychiatrischer und psychiatrischerStörungen wie Schizophrenie oder Angststörungen. Anknüpfungspunkt derZusammenarbeit ist die gezielte Erforschung und Nutzung des körpereigenenEndocannabinoidsystems. Das hierdurch entstandene Unternehmen EndosanePharmaceuticals GmbH ( http://www.endosane.com ) kann dabei nicht nur aufJahrzehnte vorangegangener Grundlagenforschung der beteiligten Forscher:innenaufbauen, sondern steigt bezüglich eines potenziellen Schizophrenie-Medikamentsunmittelbar in weit fortgeschrittene klinische Studien (Phase II) ein. DieZulassung ist deshalb bereits für 2025 anvisiert.Die Sanity Group setzt eine weitere Zukunftsvision um: Mit dem Rückenwind ausder erfolgreichen Finanzierungsrunde im Sommer 2021 steigt das BerlinerUnternehmen mit Gründung der Endosane Pharmaceuticals GmbH in eines der weltweitführenden Forschungs- und Entwicklungsprojekte für Fertigarzneimittel ein, derenWirkung aus der gezielten Nutzung des Endocannabinoidsystems resultiert. Konkretgeht es dabei um die Entwicklung mehrerer Medikamente zur Behandlungneuropsychiatrischer und psychiatrischer Erkrankungen, insbesondereSchizophrenie und Angststörungen. Bei Schizophrenie ist die Entwicklung mitbereits abgeschlossenen und weiteren laufenden Phase-II-Studien am weitestenfortgeschritten, so dass eine Zulassung bereits für 2025 anvisiert ist.Jahrzehnte lange Forschung eines renommierten Forscher:innen-TeamsDie wissenschaftliche Basis von Endosane legte in jahrelangerGrundlagenforschung ein internationales Team um den renommierten deutschenNeurologen und Psychiater Prof. Dr. F. Markus Leweke (University of Sydney),langjähriger Leiter des Exzellenzzentrums für Psychiatrie- undPsychotherapieforschung am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit Mannheim ander Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, an der er heute noch mit seinerArbeitsgruppe wissenschaftlich tätig ist. Prof. Dr. Leweke beschäftigt sichbereits seit Mitte der 1990er-Jahre mit der systematischen Erforschung desEndocannabinoidsystems in Hinblick auf dessen Potenzial zur Behandlungneuropsychiatrischer und psychiatrischer Erkrankungen.In Zusammenarbeit mit Dr. Cathrin Rohleder, Neurobiologin und langjährigeKollegin, erhob er Daten, die auf einen deutlichen Zusammenhang verschiedenerStörungsbilder mit dem Endocannabinoidsystem schließen lassen. Auf dieser