UBM im ESG-Rating von EcoVadis mit Gold ausgezeichnet

Wien (ots) -



- Nach "Prime Status" von ISS ESG nun Gold-Rating von EcoVadis

- Unter den besten 2 Prozent der Branche

- "Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unserer Strategie"



Bei der ersten Bewertung durch die international anerkannte ESG-Rating-Agentur

EcoVadis wurde die UBM Development AG auf Anhieb mit Gold ausgezeichnet. UBM

gehört damit zu den besten 2 Prozent in der Branche (Grundstücks- und

Wohnungswesen). "Die weltweit führenden ESG-Ratingagenturen bestätigen der UBM

die wirksame Umsetzung der strategischen Ausrichtung green. smart. and more",

sagt Thomas G. Winkler, CEO der UBM Development AG.







Ratings (Platin) - ein Ansporn für das Jahr 2022. Unter allen 75.000 von

EcoVadis bewerteten Unternehmen gehört die UBM zu den besten 5 Prozent. Die

Bewertung deckt anhand von 21 Kriterien die vier wichtigsten Themen im Bereich

Nachhaltigkeit ab: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltige

Berichterstattung. In allen vier Kategorien performte UBM Development deutlich

über dem Branchendurchschnitt.



Mit dem EcoVadis Rating konnte UBM Development im Jahr 2021 bereits das zweite

ausgezeichnete Ergebnis erzielen: Im Rating der ISS ESG erhielt das Unternehmen

im Mai den "Prime Status" (Level "C+") und zählt damit zur Spitze der Branche in

Deutschland und Österreich. Bei ISS ESG erfolgt die Beurteilung der ökologischen

und sozialen Performance eines Unternehmens im Rahmen des Corporate Ratings

anhand von mehr als 100 branchenspezifisch ausgewählten ökologischen, sozialen

und Corporate Governance Kriterien.



EcoVadis hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 zu einem der größten

Anbieter von Nachhaltigkeitsratings weltweit entwickelt. Die Methodik basiert

auf führenden Standards wie GRI, UN Global Compact und ISO 26000 und soll

Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen messbar machen und somit Vertrauen

und Transparenz schaffen.



UBM Development entwickelt

Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin,

München oder Prag. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis

zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind

im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten

Transparenzanforderungen.



Pressekontakt:



Karl Abentheuer

Head of Corporate Communications

UBM Development AG

Tel.: +43 (0)50 626 5677

Mob.: + 43 664 136 34 23

Email: mailto:karl.abentheuer@ubm-development.com



Christoph Rainer

Head of Investor Relations

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 626 3969

Email: mailto:christoph.rainer@ubm-development.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154801/5037695

OTS: UBM Development AG

Gold jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Das Ergebnis liegt nur knapp unter der Schwelle für die höchste Auszeichnung desRatings (Platin) - ein Ansporn für das Jahr 2022. Unter allen 75.000 vonEcoVadis bewerteten Unternehmen gehört die UBM zu den besten 5 Prozent. DieBewertung deckt anhand von 21 Kriterien die vier wichtigsten Themen im BereichNachhaltigkeit ab: Umwelt, Arbeits- und Menschenrechte, Ethik sowie nachhaltigeBerichterstattung. In allen vier Kategorien performte UBM Development deutlichüber dem Branchendurchschnitt.Mit dem EcoVadis Rating konnte UBM Development im Jahr 2021 bereits das zweiteausgezeichnete Ergebnis erzielen: Im Rating der ISS ESG erhielt das Unternehmenim Mai den "Prime Status" (Level "C+") und zählt damit zur Spitze der Branche inDeutschland und Österreich. Bei ISS ESG erfolgt die Beurteilung der ökologischenund sozialen Performance eines Unternehmens im Rahmen des Corporate Ratingsanhand von mehr als 100 branchenspezifisch ausgewählten ökologischen, sozialenund Corporate Governance Kriterien.EcoVadis hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 zu einem der größtenAnbieter von Nachhaltigkeitsratings weltweit entwickelt. Die Methodik basiertauf führenden Standards wie GRI, UN Global Compact und ISO 26000 und sollNachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen messbar machen und somit Vertrauenund Transparenz schaffen.UBM Development entwickelt Immobilien für Europas Metropolen. Der strategischeFokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, Berlin,München oder Prag. Mit knapp 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung biszur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sindim Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchstenTransparenzanforderungen.Pressekontakt:Karl AbentheuerHead of Corporate CommunicationsUBM Development AGTel.: +43 (0)50 626 5677Mob.: + 43 664 136 34 23Email: mailto:karl.abentheuer@ubm-development.comChristoph RainerHead of Investor RelationsUBM Development AGMob.: + 43 664 626 3969Email: mailto:christoph.rainer@ubm-development.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154801/5037695OTS: UBM Development AG