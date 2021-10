DAZN und YouTube übertragen die UEFA Womenʼs Champions League live auf der ganzen Welt

DAZN stellt das größte On-Air-Team zusammen, das je für einen Sender über Frauenfußball berichtet hat, und stellt neue Pläne für die Stadtserie „We All Rise", das Spiel der Woche, soziale Inhalte und mehr vor

Die Fans können alle 61 Spiele auf DAZN und kostenlos auf dem YouTube-Kanal von DAZN verfolgen, beginnend mit dem Anpfiff der Gruppenphase am 5. Oktober

Neuer globaler Forschungsbericht unterstreicht das Engagement der Partnerschaft, die Lücke in der Berichterstattung über den Frauensport und bei den Zuschauerzahlen zu schließen

LONDON, 5. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Mit dem offiziellen Beginn der Gruppenphase der UEFA Womenʼs Champions League freuen sich die globale Sport-Streaming-Plattform und der Host Broadcaster DAZN freuen sich gemeinsam mit ihrem Partner YouTube, die Live-Übertragungen für Fans auf der ganzen Welt zu starten Dies markiert damit den offiziellen Start des wegweisenden mehrjährigen Vertrags, der Anfang der Jahres angekündigt wurde. Von morgen, dem 5. Oktober, bis zum Finale im Mai, werden alle 61 Spiele live auf DAZN und weltweit kostenlos auf DAZNs neuem YouTube-Kanal für die UEFA Womenʼs Champions League gezeigt.

Durch die Partnerschaft mit DAZN und YouTube hat die UEFA zum ersten Mal alle Spiele der Frauen-Champions-League zentralisiert. Die Fans können nun endlich jedes einzelne Spiel der gesamten Saison weltweit an einem einzigen Ort kostenlos verfolgen - und damit den besten Frauenfußball einfacher als je zuvor. Diese Art der universellen Verfügbarkeit und Präsentation ist längst überfällig und unerlässlich, um den Wettbewerb auszubauen und sicherzustellen, dass der Frauenfußball insgesamt in den Mainstream aufsteigt - wo er hingehört.

„Ich freue mich sehr über diese Partnerschaft. Dass die Menschen überall Zugang zu unseren Spielen haben, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung, der in meinen Augen längst überfällig war. Und wenn man sich die Inhalte anschaut, die DAZN plant, um Spielerinnen und Geschichten auf allen Plätzen ins Rampenlicht zu rücken, dann wird das die Dinge auf die nächste Stufe heben", sagte Ada Hegerberg, Torschützenkönigin der UEFA Womenʼs Champions League, Superstar von Olympique Lyonnais und DAZNs erste globale Frauenfußball-Botschafterin für eine ganze Saison, die ein lang erwartetes Comeback anstrebt. „Die UEFA Womenʼs Champions League rückt näher und ich kann es kaum erwarten, dass die Saison beginnt und wir der Welt zeigen können, was wir drauf haben!"