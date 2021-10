KBC bildet Partnerschaft mit Personetics, um digitales Kundenengagement und finanzielle Wellness zu steigern

„Unser Team ist begeistert, wenn wir die Kundenerwartungen mit KBC Mobile übertreffen, beispielsweise ihnen Zeit und Geld sparen. Zum Beispiel: Eine kurze Anfrage, um zu ermitteln, ob eine doppelte Zahlung beabsichtigt war. Oder eine Mitteilung, dass eine Zahlung eingegangen ist, wie etwa eine Steuerrückzahlung. Jedes Mal, wenn wir derartige relevante Informationen bereitstellen, kann das einen kleinen, aber spürbaren positiven Unterschied im Leben eines Kunden ausmachen und zu dessen Wissen über seine finanzielle Situation beitragen. Personetics hilft uns, diese Art der Relevanz zu erzielen“, so Karin Van Hoecke, General Manager (Digital) Transformation and Data bei KBC.

„Die Engage-Plattform von Personetics gibt uns Flexibilität und Skalierbarkeit. Mit dessen breit gefächertem Katalog an bewährten und relevanten Erkenntnissen konnten wir unsere PFM-Lösung viel schneller entwickeln und erweitern, als wenn wir alles hätten selbst aufbauen müssen. Darüber hinaus kamen wir auch in den Genuss der ausgedehnten praktischen Erfahrung von Personetics mit dessen Bankkunden. Mit dem brandneuen Engagement Builder von Personetics hatten wir ein leistungsstarkes Werkzeug in der Hand, das uns noch mehr Flexibilität gibt. Wir werden damit in der Lage sein, maßgeschneiderte Erkenntnisse zu erstellen, ohne diese manuell entwickeln zu müssen. Dann können wir unsere PFM-Lösung von denen unserer Konkurrenten differenzieren.“