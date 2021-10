FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ihrem jüngsten Kursrutsch haben sich die Papiere der Shop Apotheke am Dienstagvormittag um rund 9 Prozent auf 133,40 Euro erholt. Tags zuvor waren sie fast an das August-Tief heran gefallen. In gut zwei Wochen verloren die Papiere der Online-Apotheke fast 23 Prozent und landeten damit auch für 2021 wieder deutlich im Minus. Für Mollstimmung sorgten immer wieder Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Für Erleichterung sorgte nun aber, dass sich die Shop Apotheke nach neun Monaten auf Kurs in Richtung Jahresziele sieht.

Auch Papiere des Wettbewerbers Zur Rose legten zu. Sie liegen 2021 noch gut ein Drittel im Plus, allerdings ebenfalls deutlich unter ihrem Februar-Rekord./ag/mis