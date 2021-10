Eurozone Unternehmensstimmung trübt sich deutlich ein Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 05.10.2021, 10:24 | | 34 0 | 0 05.10.2021, 10:24 | LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in der Eurozone hat sich im September erheblich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Marktforschungsunternehmens IHS Markit fiel gegenüber dem Vormonat um 2,8 Punkte auf 56,2 Zähler, wie Markit am Dienstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Das Resultat der ersten Erhebung wurde leicht angehoben. Markit erklärte die Stimmungseintrübung mit nachlassender Nachfrage, Lieferproblemen und steigenden Einkaufspreisen./bgf/jsl/mis



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer