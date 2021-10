Kann die in den vergangenen Wochen im freien Fall befindliche Zalando-Aktie in den nächsten Wochen einen Teil der Verluste aufholen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Chancen ermöglichen.

Die neu in den DAX aufgenommene Aktie des Online-Modehändlers Zalando (ISIN: DE000ZAL1111) befindet sich seit einem Monat im freien Fall. Notierte die Aktie noch am 10.9.21 bei 99 Euro, so wurde sie am 4.10.21 um 23 Prozent tiefer bei 76,14 Euro gehandelt. Im frühen Handel des 5.10.21 startete die Aktie mit einem Plus von knapp zwei Prozent einen zarten Erholungsversuch.

Für risikobereite Anleger, die den Kurssturz der von den Experten von RBC Capital Markets mit einem von 121 Euro auf 119 Euro reduziertem Kursziel nach wie vor als „Outperform“ eingestuften Zalando-Aktie als übertrieben einschätzen und von einer zumindest kurzfristigen Erholung der Aktie ausgehen, könnte nun ein guter Zeitpunkt für eine Investition in Long-Hebelprodukte gekommen sein.