NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Shop Apotheke nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 201 Euro belassen. Trübe Resultate für das dritte Quartal seien am Markt bereits antizipiert worden, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sei der erwartete Tiefpunkt in diesem Jahr wohl erreicht. Er sehe nun Aufwärtspotenzial, zumal das bekannte Problem höher Logistik- und Personalkosten seit Anfang September überwunden sein sollte./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 03:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 03:02 / ET

dpa-AFX Broker

