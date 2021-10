Kongress "Digitales Bewusstsein" / Aufmerksamkeit für Digitalisierung und Digitale Transformation schärfen (VIDEO)

Frankfurt am Main (ots) - Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von

Managementsystemen ( DQS GmbH (https://www.dqs.de/de/?utm_source=presseportal.de

&utm_medium=referral&utm_campaign=KongressDigitalesBewusstsein&utm_content=pi_10

-2021) ) ist Veranstalter des Online-Kongresses "Digitales Bewusstsein" am 12.

Oktober 2021. Fünf hochkarätige Referentinnen und Referenten decken mit ihrer

Expertise das gesamte Themenspektrum ab, das branchenübergreifend auch den

Alltag von Unternehmen beherrscht: Normen, Managementsysteme, Audits, Qualität,

Informationssicherheit, Innovationen - und natürlich das weite Feld des

digitalen Wandels. Ein Porträt des Kongresses sehen Sie im kurzen Videoclip zur

Veranstaltung. (https://www.youtube.com/embed/VTFXc20HueY?&autoplay=1)



Digitalisierung und Digitale Transformation sind Gemeinschaftsaufgaben, die sichdurch die gesamte Unternehmensorganisation ziehen - und bei weitem kein reinesIT-Thema. Die Fähigkeit zur Digitalisierung ist längst zu einemWettbewerbsfaktor im Kampf um Marktanteile geworden. Dies führt zuVeränderungen, an die Geschäftsleitungen und Führungskräfte vielfach heute nochgar nicht denken. Berührt sind Anforderungen aus den klassischenISO-Managementsystemnormen wie ISO 9001 (Qualität) oder ISO 27001(Informationssicherheit) und beispielsweise die Frage, wie digitale Prozessezeitgemäß und wirksam auditiert werden können.Breit gestreute ZielgruppeVor dem Hintergrund unternehmensübergreifender Anforderungen richtet sich derKongress an ein breites Publikum: In der strategischen Dimension an dasManagement und die Führungskräfte von Unternehmen, in der Praxisperspektivebeispielsweise an Managementsystembeauftragte und Projektmanager. EineZielsetzung der Veranstaltung ist es, das Wissen über Digitalisierung zuvermitteln, das heute für den Wandel unabdingbar ist - ein erster und wichtigerSchritt für alle.Online-Kongress "Digitales Bewusstsein": Vielfalt an BlickwinkelnDie Expertinnen und Experten auf dem virtuellen Podium(https://www.youtube.com/embed/VTFXc20HueY?&autoplay=1) gehen das Thema ausverschiedenen Blickwinkeln an:- Digitalisierung: Potenzial, Schwierigkeiten, Notwendigkeiten- ISO-Anforderungen im Strudel der Digitalen Transformation: Wie werden sichAudits verändern? Wie sieht Qualität in Zukunft aus?- Welche Angriffsflächen bieten digitale Informationssysteme? Und wie können siegeschützt werden?- Innovation, Nachhaltigkeit, Agilität: Kür oder längst Pflicht?Mehr Informationen erhalten Sie im Videoclip(https://www.youtube.com/embed/VTFXc20HueY?&autoplay=1) zur Veranstaltung oderdirekt auf der Anmeldeseite (https://www.dqs.de/de/veranstaltungen/kalender/digitales-bewusstsein?utm_source=presseportal.de&utm_medium=referral&utm_campaign=KongressDigitalesBewusstsein&utm_content=pi_10-2021) .DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von ManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS) wurde1985 durch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN (DeutschesInstitut für Normung e.V.) als Deutschlands ersterManagementsystem-Zertifizierer gegründet.Als einziger großer Zertifizierer fokussiert sie auf Managementsysteme undProzesse und nimmt hier seit Jahren eine Vorreiterrolle ein. So hat die DQS 1986das deutschlandweit erste Zertifikat nach ISO 9001, der weltweit bedeutendstenNorm für Managementsysteme, ausgestellt.Mit ihren Auditdienstleistungen verfolgt sie die Zielsetzung, ihren Kunden -über eine Bewertung der Konformität mit Normen hinaus - Impulse fürVerbesserungspotenzial zu geben. Hierfür setzt die DQS freiberufliche,hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte als Auditoren ein. Dieserepräsentieren alle Bereiche von Industrie und Wirtschaft, der öffentlichenVerwaltung und des Gesundheits- und Sozialwesens.Die DQS GmbH ist Teil der internationalen DQS Gruppe, die in 69 Ländern mit 80Geschäftsstellen vertreten ist. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 3.300Mitarbeiter - davon rund 2.500 Auditoren - und erzielte in 2020 einen Umsatz von136 Millionen Euro. Mit über 66.000 Zertifikaten in 142 Ländern zählt die DQSGruppe zu den Führenden der Zertifizierungsbranche. (Stand Juni 2021)Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: mailto:matthias.vogel@dqs.dehttp://www.dqs.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104526/5037727OTS: DQS GmbH