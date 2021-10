Validierung mit künstlicher Intelligenz des 3D-Druckes von Batteriezellen und Feststoffkörperbatterien (FOTO)

Baar, Schweiz (ots) - Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Die Blackstone Resources AG (SWX, Symbol BLS, ISIN CH0460027110) freut sich

bekannt zu geben, dass die Produktion 3D-gedruckter Batteriezellen nun auch auf

einer validierten und soliden wissenschaftlichen Grundlage steht. "Das ist das

Ergebnis einer komplexen Produktionssimulation, die auch mit der Berner

Fachhochschule (BFH ) durchgeführt wurde", erklärt Serhat Yilmaz, Chief

Marketing Officer der Blackstone Resources AG. "Bei dem Validierungsverfahren

sind mehr als 250 Prozess- und 90 Produktparameter eingeflossen, um diese

einzigartige Produktionstechnik mit unserem Benchmark-Modell zu verifizieren."



Damit ist bewiesen: Das Drucken von Batteriezellen nach dem von Blackstone

patentierten Verfahren senkt die Materialkosten durch bessere Ausnutzung

inaktiver Materialien (weniger Kollektorfolien und Separatoren) um 20 EUR/kWh .

"Dieses Ergebnis wurde durch unabhängige Experten im Auftrag des

Fördermittelgebers Innosuisse geprüft und bestätigt", so Yilmaz. Auf dieser

Grundlage wurde nun durch die Innosuisse eine weitere Geldtranche für das

Projekt freigegeben, mit der Blackstone weitere Modelle zum Drucken von

Festkörperbatterien erstellen wird. Die Simulation hat auch gezeigt, dass die

Produktionskosten um ca. 20% gesenkt werden können.





Zyklische Optimierung des Produktionsprozesses mit künstlicher IntelligenzParallel zu diesem Validierungsverfahren hat Blackstone Technology mit demsächsischen Unternehmen Symate GmbH eine künstliche Intelligenz (KI) entwickelt,die noch bis Dezember 2021 in die Fertigung gedruckter Elektroden undBatteriezellen integriert wird . "Damit können die von der BFH erarbeitetenmathematischen Modelle erstmalig mit Daten aus dem KI-Life-System gefüttertwerden", erklärt Yilmaz. "Unsere Produktionsprozesse können wir so zyklisch undin Echtzeit optimieren." Von der Prüfung der Ausgangsstoffe über die Rezeptwahl,Prozessierung bis hin zur Herstellung der Batteriezelle können damit allerelevanten Parameter in ein System erfasst, optimiert und mittels KI-Vorhersagenanalysiert werden.Der besondere Vorteil: Durch den Einsatz von KI werden Wechselwirkungensichtbar, der hochgradig komplexe und datenintensive 3D Druck lässt sich damitsogar in der Serienfertigung sicher beherrschen. Dabei setzt Blackstone auf dasPrinzip des Digitalen Zwillings.Digitaler Zwilling für 3D-gedruckte BatterieelektrodenDie neue Blackstone-Produktion im sächsischen Döbeln steht ganz im Zeichen vonDigitalisierung und Industrie 4.0. Standard: "Wir möchten anfallende Datenmengenim laufenden Fertigungsprozess analytisch auswerten und den Prozess auf Basis