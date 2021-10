Anpassung der Guidance

Infolge der aktuellen Entwicklung hat das Unternehmen die Guidance für das Leasingneugeschäft im laufenden Geschäftsjahr auf 1,5 bis 1,7 Mrd. Euro angepasst (zuvor 1,7 bis 2,0 Mrd. Euro). Die Prognose für den Gewinn nach Steuern in diesem Geschäftsjahr bleibt unverändert bei 60 bis 80 Mio. Euro.

GRENKE-CEO Michael Bücker: „Ich konnte mich in meinen ersten Wochen vom Potenzial der GRENKE AG als Rückgrat für die Finanzierung des Mittelstands überzeugen.“ Zudem wurde die GRENKE BANK AG zum dritten Mal in Folge als Partnerbank des Mikrokreditfonds der Bundesregierung Deutschland akkreditiert. Michael Bücker sagte weiter: „Aus dieser guten Startposition heraus wollen wir unser Geschäft im vierten Quartal 2021 beschleunigen. Dazu haben wir eine Vertriebsoffensive gestartet.“ GRENKE-Finanzvorstand, Dr. Sebastian Hirsch, ergänzt: „Mit der erfolgreichen Aufstockung unserer zuletzt begebenen Anleihe haben wir unsere Refinanzierungsfähigkeit am Kapitalmarkt unter Beweis gestellt. Damit haben wir den Grundstein für weiteres Neugeschäft auch im kommenden Jahr gelegt.“

Regionale Entwicklung des Neugeschäfts

Der Rückgang des Neugeschäfts ist – wenn auch unterschiedlich stark – in sämtlichen Regionen zu beobachten. Der stärkste Rückgang ist in der Region Südeuropa mit 39,9% zu verzeichnen. Das Neugeschäft in der DACH-Region ging um 22,8% zurück, während Nord- und Osteuropa einen Rückgang von 25,5% und die übrigen Regionen den geringsten Rückgang von 19,7% aufweisen. Der Rückgang in der Region Westeuropa (ohne DACH) betrug 24,8%.

Entwicklung der Deckungsbeitragsmarge

Der Deckungsbeitrag 2 (DB2) des Leasinggeschäfts beträgt im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 63,6 Mio. Euro (Q3 2020: 95,2 Mio. Euro). Die DB2-Marge liegt bei 17,1% (Q3 2020: 18,4%). Die DB1-Marge im Berichtsquartal betrug 10,9% nach 12,7% im vergleichbaren Vorjahresquartal. Die DB2-Marge sowie auch die ihr zugrundeliegende DB1-Marge waren im Wesentlichen von gestiegenen Refinanzierungskosten geprägt. Perspektivisch geht GRENKE von wieder sinkenden Refinanzierungskosten und damit wieder ansteigenden Deckungsbeitragsmargen aus.