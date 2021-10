First Graphenes Partner hat sich eine spannende Technologie zur Umwandlung von Erdölrohstoffen in Graphit / Graphen und grünen Wasserstoff gesichert. Diese übernehmen die Australier jetzt.

Die Welt richtet ihre Mobilität zunehmend klimafreundlich aus. Das bringt zwei wesentliche Entwicklung mit sich. Es werden in Zukunft deutlich mehr Batterien gefertigt werden als heute, was zu einer sehr viel höheren Nachfrage nicht nur nach den Batteriemetallen, sondern auch nach batteriefähigem Grafit und Graphen führen wird. Gleichzeitig werden die sich Produzenten der bisher genutzten fossilen Energieträger von einem Teil ihres aktuellen Geschäftsmodells lösen und sich neue Anwendungen für ihre Produkte erschließen müssen.

Von seinem britischen Forschungs- und Entwicklungspartner Kainos Innovation Ltd. übernimmt First Graphene Limited ( ASX: FGR, FSE: M11 ) eine Reihe von technologischen Patenten zur Kohlenwasserstoffumwandlung: Mit ihnen lassen sich in einem einstufigen Kavitationsprozess Erdölrohstoffe zu Grafit und Graphen in Batteriequalität und zu grünem Wasserstoff umwandeln. Damit eröffnet sich das Unternehmen ein weiteres höchst interessantes Geschäftsfeld.

Wer clever ist, richtet sich schon heute auf die zu erwartende Nachfrageveränderung aus. Genau das tut First Graphene, durch die Übernahme der Patente von Kainos Innovation. Sie bestätigen, dass die Umwandlung von Erdöl in batteriefähiges reines Grafit und Graphen sowie grünen Wasserstoff nicht nur technisch möglich ist, sondern auch in der Praxis leicht durchgeführt werden kann.

Eine interessante Anwendungsmöglichkeit ergibt sich beispielsweise in Raffinerien. Hier werden verschiedenste Erdölprodukte verarbeitet und es besteht gleichzeitig die Möglichkeit, die in diesem chemischen Prozessen anfallenden „Abfallprodukte“ Grafit bzw. Graphen und Wasserstoff leicht zu separieren und zwischenzuspeichern.

Wird sich das neue Verfahren durchsetzen können?

Die Chancen dazu sind vorhanden, denn die von First Graphene am Graphene Engineering and Innovation Center in Manchester (GEIC) durchgeführten Tests haben gezeigt, dass nicht nur die Herstellung von Grafit und grünem Wasserstoff möglich ist. Noch bedeutsamer ist, dass das neue Herstellungsverfahren thermodynamisch allen bislang bekannten Verfahren überlegen ist.

Neben der bekannten Verbesserung bestehender Gummi- und Kunststoffprodukte durch den Zusatz von PureGRAPH® erschließt sich First Graphene nun einen zweiten, sehr lukrativen Bereich, in dem in Zukunft viel Geld zu verdienen sein wird, wenn man frühzeitig in ihn investiert und – ganz wichtig – die nötige patentgeschützte Technik zur Verfügung hat.



Background

First Graphene Limited (ASX: FGR, FSE: AU000000FRG3) ist weltweit der führende Anbieter von hochleistungsfähigen Graphen-Produkten. Das Unternehmen verfügt über eine Produktionskapazität von 100 Tonnen pro Jahr und eine robuste Produktionsplattform, die auf der Eigenversorgung mit hochreinen Rohstoffen basiert. Derzeit wird die Verwendung von Produkten aus der PureGRAPH®-Familie in Verbundwerkstoffen, Elastomeren, im Brandschutz und in der Energiespeicherung sowie im Bauwesen und im Schiffbau durch erhöhte Vertriebsaktivitäten und durch die gezielte Entwicklung von vorgefertigten Graphenträgern, welche die Kunden leicht in ihre Produktionsabläufe integrieren können, intensiv vorangetrieben.

