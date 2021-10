Dresden (ots) - Wer im Alter, also nach dem Ende seiner Erwerbstätigkeit, seinenLebensunterhalt - gegebenenfalls ohne Einschränkungen seines Lebensstandards -bestreiten möchte, muss früh anfangen, zusätzliche Rücklagen zu schaffen, dieihm während der Rente finanziellen Rückhalt geben. Zwar sagt der jährlicheRentenbescheid eine Menge darüber aus, was man mit dem Eintritt in den Ruhestandan Geld zur Verfügung hat, doch werden diese Zahlen von vielenArbeitnehmer:innen ignoriert oder falsch interpretiert. Dann kommt es ohnezusätzliche finanzielle Vorsorge zu Engpässen, die das Leben beschwerlichmachen. Die Dresdner Vorsorgespezialisten der Competent Investment GmbH hörendeshalb nicht auf zu warnen, dass man besser heute anpacken, statt dieseProblematik bis morgen aufschieben sollte.Sven Thieme ist Gründer und Chef-Stratege bei Competent Investment und verfügtüber eine jahrzehntelange Expertise auf dem Gebiet der Altersvorsorge. SeineEmpfehlungen werden von seinen zahlreichen Mitarbeitern an die Kunden:innenweitergegeben, damit diese rechtzeitig an später denken und sich unnötigefinanzielle Probleme vom Hals halten. Indem sie primär in Sachwerte wieImmobilien oder auch Immobilienfonds investieren, oder Edelmetalle undWertpapiere ins Depot legen. Die grenzenlose Vielfalt der Anlagemöglichkeitenmacht es leicht, passende Konzepte für jeden Geldbeutel und für dieindividuellsten Vorstellungen der Kundschaft zu erstellen. Dabei stellt sichimmer eine wichtige Frage: Welche Altersvorsorge passt zu mir, welchefinanziellen Möglichkeiten habe ich, um einen Finanzierungsplan von Anfang bis(Laufzeit)-Ende durchzuziehen? Ohne diese Aspekte zu berücksichtigen, lässt sichlaut Sven Thieme keine vernünftige Altersvorsorge planen und umsetzen. DieBedürfnisse und Möglichkeiten sind bei jedem unterschiedlich, ebenso wieLaufzeit und Risikobewusstsein. Anders als früher sollte heutzutage der Fokusauf Rendite statt auf Garantien gerichtet sein. Dann potenzieren sich dieEinlagen adäquat und die Rendite kann sich prozentual im überdurchschnittlichenRahmen entwickeln.