ICMM macht bahnbrechende Klimaverpflichtung für Netto-Nullwachstum bis 2050 oder früher

London (ots/PRNewswire) - Heute haben sich die Mitglieder des Internationalen

Rates für Bergbau und Metalle (ICMM) im Einklang mit den Zielen der Pariser

Vereinbarung dazu verpflichtet, die Treibhausgasemissionen (THG) im Bereich 1

und 2 bis 2050 oder früher auf Null zu reduzieren. Diese wahrzeichenhafte

Verpflichtung wurde in einem offenen Brief abgegeben, der von den CEOs der

ICMM-Mitgliedsunternehmen unterzeichnet wurde.



Rohitesh Dhawan, CEO des ICMM, sagte: "Als Anbieter von Mineralien und Metallen,

die für die Dekarbonisierung und die nachhaltige Entwicklung von entscheidender

Bedeutung sind, tragen wir eine besondere Verantwortung dafür, die Auswirkungen

unserer Tätigkeit auf die Umwelt zu minimieren. Die kollektive Verpflichtung der

ICMM-Mitglieder, bis 2050 keine Treibhausgasemissionen im Bereich 1 und 2 zu

verursachen, ist ein entscheidender Moment in unserer Geschichte. Wir sprechen

mit einer Stimme und vertreten etwa ein Drittel der weltweiten Bergbau- und

Metallindustrie - darunter mehr als 650 Standorte in über 50 Ländern -, so dass

wir die Emissionsreduzierung in großem Umfang vorantreiben.







gesetzt und werden dies auch weiterhin tun, um klare Wege zur Erreichung dieses

Ziels zu schaffen und gleichzeitig die Maßnahmen zur Bekämpfung von

Scope-3-Emissionen und zur Verbesserung der Offenlegung zu beschleunigen. Wir

ermutigen andere Bergbau- und Metallunternehmen, Zulieferer und Kunden, sich uns

bei der Dekarbonisierung der Rohstoff-Wertschöpfungsketten anzuschließen, damit

wir gemeinsam die Klimaschutzmaßnahmen in unserer Branche beschleunigen."



Gonzalo Muñoz, UNFCCC Hochrangiger Klimabeauftragter, sagte: "Ich begrüße die

Führungsrolle und den gemeinsamen Ehrgeiz der ICMM-Mitglieder, sich zu dem Ziel

zu verpflichten, die THG-Emissionen in den Bereichen 1 und 2 bis 2050 oder

früher auf Null zu reduzieren, und ich ermutige die Unternehmen nachdrücklich,

Ziele für die Reduzierung der THG-Emissionen im Bereich 3 bis Ende 2023

festzulegen. Die hochrangigen Klima-Aktions-Champions ermutigen ihre Mitglieder,

möglichst ehrgeizige, wissenschaftlich fundierte Ziele im Einklang mit den

Kriterien der Race to Zero-Kampagne festzulegen."



Obwohl wir individuelle Dekarbonisierungsziele haben, die in einigen Fällen über

die kollektive Verpflichtung des ICMM hinausgehen, ist dies ein gemeinsames

Ziel. Das Tempo und die Art des endgültigen Emissionsrückgangs werden je nach

den verschiedenen Rohstoffen und Regionen, die durch unsere vielfältigen

Mitglieder vertreten werden, unterschiedlich sein. Unser Ansatz für die

Festlegung und das Meeting von Einzelzielen wird jedoch einheitlich sein und Seite 2 ► Seite 1 von 3 Gold jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







