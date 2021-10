Solid Biosciences und Forge Biologics geben eine Vertragsentwicklung für virale Vektoren und eine cGMP-Herstellungspartnerschaft bekannt

Solid Biosciences Inc. (Solid, Nasdaq: SLDB), ein Life-Science-Unternehmen, das sich auf die Weiterentwicklung sinnvoller Therapien für Duchenne-Muskeldystrophie (Duchenne) konzentriert, und Forge Biologics, ein auf Zell- und Gentherapie fokussiertes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO), gaben eine Partnerschaft bekannt, um die Entwicklung und Herstellung von SGT-003, Solids Gentherapieprogramm der nächsten Generation für Duchenne, voranzutreiben. SGT-003 ist ein präklinischer Kandidat, der ein rationell gestaltetes Kapsid der nächsten Generation mit dem proprietären nNOS-haltigen Mikrodystrophin von Solid kombiniert und im Vergleich zu AAV9 in vivo einen verbesserten Muskeltropismus und eine verbesserte Mikrodystrophin-Expression gezeigt hat.

Forge wird einen adeno-assoziierten viralen (AAV) Vektorprozess, Scale-up-Engineering und cGMP-Herstellungsdienstleistungen für SGT-003 bereitstellen. Das Programm wird die Blaze Vector-Produktionsplattform von Forge sowie die proprietären HEK293-Suspensions-Ignition Cells und das pEMBR-Adenovirus-Helferplasmid von Forge einsetzen, um die klinische Entwicklung von Solid zu unterstützen. Alle Entwicklungs- und cGMP-Produktionsaktivitäten werden in The Hearth, der 175.000 Quadratfuß großen cGMP-Produktionsanlage für Gentherapie von Forge in Columbus, Ohio, stattfinden.

„Wir freuen uns, mit Forge zusammenzuarbeiten, einem Unternehmen, das unsere hohen Standards für Produktreinheit, Wirksamkeit und Reproduzierbarkeit teilt, um unsere Fähigkeit zu fördern, Patienten mit Duchenne sinnvolle Therapien anzubieten“, sagte Joel Schneider, Ph.D., Chief Operating Officer von Solid Biosciences. „Da wir unsere Pipeline weiterentwickeln, ist es wichtig, dass wir Partner haben, die unsere Expertise erweitern. Durch die Vereinigung der integrierten Plattformen und der Produktionskapazitäten von cGMP-Gentherapien von Forge mit unserem fundierten Wissen in der Entwicklung und Herstellung von Hochdosis-Gentherapien wird eine zusätzliche Methode zur Herstellung von AAV-Gentherapie bei Solid eingeführt und der Human Proof of Concept für SGT-003 beschleunigt.“