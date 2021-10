Altius Renewable Royalties gibt Lizenzinvestition in Höhe von 52,5 Millionen USD in ein Wind- und Solarportfolio von Northleaf bekannt; Neue Projektentwicklungslizenz erhalten

St. John’s, Kanada - 5. Oktober 2021 - Altius Renewable Royalties Corp. (WKN: A2QQFT, TSX: ARR) („ARR” oder das „Unternehmen”) (www.arr.energy) berichtet, dass Great Bay Renewables („Great Bay“), seine Joint-Venture-Tochtergesellschaft, mit Northleaf Capital Partners („Northleaf“) eine Lizenzbeteiligung in Höhe von 52,5 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit drei sich in der Betriebsphase befindlichen Wind- und Solarenergieprojekten in Texas abgeschlossen hat. GBR ist ein Joint-Venture-Unternehmen von ARR und Fonds, die von verbundenen Unternehmen von Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) (die „Apollo-Fonds“) verwaltet werden.