Gazprom: Was für ein Tag! Gazprom zelebriert heute einen regelrechten Traumstart. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund drei Prozent vorne. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 9,07 EUR. Reißen die Bullen nun alles an sich oder ist in den nächsten Tagen Vorsicht geboten?

Dieser Kursschub lässt die Bullen regelrecht vor Freude tanzen. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bisher lag dieses Top bei 8,83 EUR. Daher steht die Technik jetzt auf Messers Schneide. Investoren, die für Gazprom bullish eingestellt sind, warten auf den Ausbruch. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Gazprom-Bullen können sich entspannt zurücklehnen und die Entwicklung genießen.

