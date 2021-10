Britische Auto-Neuzulassungen auf tiefstem Stand seit gut 20 Jahren

LONDON (dpa-AFX) - Die Zahl der neu zugelassenen Autos ist in Großbritannien auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten gesunken. Der Monat September sei mit 215 312 neu zugelassenen Fahrzeugen der schwächste September seit mehr als 20 Jahren gewesen, teilte die Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) am Dienstag mit. Damit wurden im vergangenen Monat gut 34 Prozent weniger Autos neu registriert als im Vorjahresmonat, obwohl damals Corona-Beschränkungen die Wirtschaft belasteten.

Verglichen mit Vor-Pandemie-Zeiten lag der vergangene September sogar fast 45 Prozent unter dem dem Zehn-Jahres-Durchschnitt für den eigentlich starken Monat. Seit 1999 galten neue Vorgaben für Neuregistrierungen, seitdem lagen die Zahlen für September immer höher als zuletzt.