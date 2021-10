BioNTech: Endlich mal wieder steigende Kurse!

Bei BioNTech beginnt der heutige Handelstag so wie schon lange nicht mehr. Denn an der Handelsplattform Tradegate zeigen sich dunkelgrüne Vorzeichen. So liegt die Aktie derzeit rund drei Prozent im Plus und notiert auf Euro-Basis bei 220 Euro. Natürlich sind diese Kurse lediglich Indikatoren für die Wall Street-Eröffnung heute Nachmittag, doch vorerst wurde der Ausverkauf der vergangenen Tage gestoppt.

An der Wall Street beendete BioNTech die vergangenen sieben Sitzungen allesamt im Minus. Unter dem Strich stürzte der Kurs von 360 US-Dollar (Tageshoch am vorvergangenen Donnerstag) auf 248,90 US-Dollar gestern. Ein Minus von mehr als 30 Prozent in etwas mehr als einer Woche! Doch dieser Absturz könnte jetzt ein Ende finden, sollte sich die aktuelle Indikation heute Nachmittag auch an der Wall Street bewahrheiten…

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

