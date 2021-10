TAIPEH/PEKING (dpa-AFX) - Nach dem massiven Eindringen chinesischer Militärflugzeuge in Taiwans Identifikationszone zur Luftabwehr (ADIZ) hat Präsidentin Tsai Ing-wen der kommunistischen Führung in Peking eine "zunehmend aggressive Haltung" vorgeworfen. "Taiwan wird sich dem Druck nicht beugen", schrieb die Präsidentin in einem Dienstag veröffentlichten Beitrag für das Magazin "Foreign Affairs".

Die Präsidentin reagierte auf die Rekordzahl von rund 150 chinesischen Militärflugzeugen, die in den vergangenen vier Tagen in Taiwans Identifikationszone für die Luftverteidigung eingedrungen waren. Allein am Montag wurden 56 Flugzeuge gezählt - so viele wie nie zuvor an einem Tag. Unter den Militärfliegern waren Kampfjets, Bomber, Transportmaschinen und Frühwarnflugzeuge. Taiwans Regierungschef Su Tseng-chang kritisierte, dass China "zu weit geht".